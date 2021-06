tmw Valzer delle panchine in Serie C. Diversi club mettono gli occhi su De Paola

Il valzer delle panchine sta interessando anche la Serie C con ancora molto club che sono alla ricerca del profilo giusto per guidare la squadra nella prossima stagione. In questo ballo potrebbe entrare anche Luciano De Paola, ex tecnico della Pergolettese attualmente svincolato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione alcuni club di Serie C avrebbero infatti avviato dei sondaggi con l’esperto tecnico che presto potrebbe avere una nuova chance in terza serie.