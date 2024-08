Ufficiale Trento, rinforzo in attacco: dal Catania arriva in prestito Diego Peralta

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da Catania Football Club il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Diego Peralta. Il classe 1996 ha sottoscritto un contratto con il Club sino al 30 giugno 2025.

Nato a Livorno il 27 settembre 1996, di origini italo-argentine, Peralta è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina. Il suo esordio tra i professionisti avviene nella stagione 2015/16 con la maglia del Pisa, contribuendo alla promozione in Serie B dei toscani. Dopo una breve parentesi in Spagna con la maglia dell’Extremadura, nella stagione 2018/19 Peralta rientra in Italia per indossare i colori del Novara prima e dell’Olbia poi, entrambe in Serie C. Ritornato nella squadra piemontese dopo l’esperienza in Sardegna, nel settembre del 2020 passa alla Ternana, dove – alla corte di mister Cristiano Lucarelli – disputa un biennio tra Serie C e Serie B. Con i rossoverdi scende in campo in 48 occasioni, mettendo a segno 9 reti e collezionando 5 assist.

Nella stagione 2022/23, Peralta viene ceduto al Foggia, indossando la maglia dei rossoneri in 68 partite e realizzando 8 reti e 13 assist. Lo scorso gennaio, dopo una prima parte di campionato con la squadra pugliese, viene acquisito dal Catania, dove l’attaccante conclude il campionato e la Coppa Italia con 14 presenze e 4 assist.