Triestina- VirtusVerona nuovamente a rischio rinvio. Fresco: "La Ulss non intende farci partire"

vedi letture

Si dovrebbe giocare la gara dei 1° turno playoff di Serie C tra Triestina e VirtusVecomp Verona, rinviata lo scorso weekend per un focolaio Covid-19 tra i virtussini, ma la situazione a oggi non è migliorata: si registra infatti un nuovo positivo, con il totale dei contagiati salito a tredici.

Match quindi a rischio?

Sembra di si, e a confermarlo è il presidente allenatore Luigi Fresco, dalle colonne del quotidiano L'Arena: "Con questa situazione la Ulss non intende farci partire, a oggi l'ipotesi che va per la maggiore è un ulteriore rinvio fissato per mercoledì 19. Oppure un'altra pista percorribile è che la Triestina venga a giocare qui a Verona Al momento ho a disposizione quattordici giocatori, la situazione evolve nel giro di poche ore, noi siamo vigili. Meglio domenica o mercoledì prossimo? Mi vanno bene entrambe le date, la linea della società è di riporre la massima fiducia nelle istituzioni competenti. Attendiamo il responso della Ulss e ci comporteremo di conseguenza, com'è logico e corretto che sia".