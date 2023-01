ufficiale Carrarese, il Brindisi risolve il prestito di Santochirico. Il difensore torna alla base

Ritorno alla base per un terzino della Carrarese. Praticamente mai impiegato con il Brindisi in Serie D, Salvatore Santochirico fa ritorno alla base. Come riporta lo stesso club pugliese, è stato risolto il prestito con la formazione toscana.