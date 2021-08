ufficiale Cigarini riparte dalla C. Ha firmato un biennale con la Reggiana

vedi letture

Luca Cigarini riparte dalla Serie C e dalla sua Reggio Emilia. L'esperto centrocampista, svincolato dopo l'esperienza al Crotone e che vanta oltre 360 partite in Serie A, questa mattina ha firmato un contratto con la Reggiana per le prossime due stagioni e da domani inizierà gli allenamenti agli ordini del tecnico Aimo Diana. “Sono veramente felice di iniziare quest'avventura, devo ringraziare il Presidente, il Direttore Sportivo e la Società per darmi la possibilità di provare a fare qualcosa di importante con questa maglia. - continua Cigarini come riporta il sito del club - È stata una trattativa abbastanza lunga, ma è finita nel migliore dei modi e non posso che essere contento. Non vedo l'ora di iniziare gli allenamenti con la squadra, è come se fosse il primo giorno da professionista. Inizia una nuova vita per me, questo non è un punto di arrivo ma di partenza”.