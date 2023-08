ufficiale Entella, c'è il rinforzo in difesa. Kontek arriva a titolo definitivo dal Cesena

vedi letture

Serie C

Oggi alle 10:11 Serie C

Come avevamo anticipato, era solo questione di giorni, ma l'Entella avrebbe presto ufficializzato l'arrivo dal Cesena di Ivan Kontek in difesa, con la firma del giocatore a titolo definitivo. Così è stato, e la società ligure ha da poco diramato il comunicato che ufficializza il trasferimento del classe '97: "La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società Cesena per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del difensore Ivan Kontek (nato a Zagabria il 29 gennaio 1997). A Ivan un caloroso benvenuto a Chiavari da parte del presidente Gozzi e di tutta la Virtus Entella!".