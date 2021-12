ufficiale il Mantova esonera Maurizio Lauro. Via anche il vice Pierantoni

Mantova 1911 comunica di aver esonerato Mister Maurizio Lauro dall'incarico di allenatore della Prima Squadra.

La Società ringrazia Maurizio Lauro per il lavoro svolto sino ad oggi e per la grande professionalità e la grande umanità dimostrate durante tutto il periodo del suo incarico, augurandogli i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera.

La Società comunica altresì di aver esonerato Mister Andrea Pierantoni dall'incarico di allenatore in seconda della Prima Squadra. Mantova 1911 ringrazia Andrea Pierantoni per l'attività svolta fino ad ora, a lui i migliori auguri del Club per il suo prosieguo di carriera.