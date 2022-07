ufficiale Il Monopoli scioglie le riserve. Sarà Laterza l'allenatore del Gabbiano

vedi letture

Il Monopoli scioglie le riserve e nomina il nuovo mister: sarà Giuseppe Laterza a guidare il Gabbiano nella prossima stagione.

Ecco il comunicato del club:

"La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra al Sig. Giuseppe Laterza, il quale, si lega al club biancoverde fino al 30 giugno 2023.

Nato a Fasano il 5 agosto 1979, il neo tecnico del gabbiano nelle sei stagioni consecutive sulla panchina dell’US Fasano, ha ottenuto la vittoria di due campionati con il consecutivi con il conseguente doppio salto di categoria dalla Promozione alla Serie D e disputando quattro finali di Coppa tra cui la Finale Nazionale di Coppa Italia Serie D 2019/20 (non disputata).

Nelle ultime due stagioni sulla panchina del Taranto FC, ha ottenuto la vittoria del Campionato di Serie D e la permanenza in Lega Pro nell’anno successivo.

Lo staff tecnico a disposizione di mister Laterza sarà composto da Giuseppe Lentini, monopolitano, già collaboratore di mister Laterza a Fasano e a Taranto, il quale, ricoprirà il ruolo di vice allenatore; il collaboratore tecnico sarà Luigi Anaclerio, ex calciatore con oltre 250 presenze tra i professionisti, ha indossato le maglie di Bari in Serie A e B, Como in A, Treviso e Verona in B, Perugia, Martina e Andria in C. Nelle ultime stagioni ha ricoperto il ruolo di vice allenatore nel Bitonto.

L’incarico di preparatore atletico è stato affidato a Francesco Rizzo, a Monopoli nella stagione della vittoria della Coppa Italia di Serie D e con esperienze a Martina, Rovigo, Virtus Francavilla e Taranto; Claudio Lenoci, monopolitano, alla sua 9^ stagione in biancoverde, si occuperà del recupero infortunati; l’allenatore dei portieri, per la settima stagione consecutiva, sarà Francesco Monaco invece, la figura di Match Analyst sarà ricoperta da Angelica Ivone, osservatore professionista, presente nello staff di Mister Laterza a Fasano e Taranto, con un’esperienza a Monopoli nella stagione 2018-2019.

La Società accoglie mister Laterza ed il suo staff con un grande augurio di buon lavoro.

Il nuovo allenatore del Monopoli sarà presentato alla stampa venerdì 8 luglio alle ore 17.00 nella sala stampa dello stadio “Vito Simone Veneziani”, alla presenza del Direttore Generale Giuseppe Avezzano Comes e del Direttore Sportivo Alfio Pelliccioni".