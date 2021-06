ufficiale Monopoli, risoluzione consensuale con il tecnico Scienza

"La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’intesa per la risoluzione consensuale del rapporto professionale con l’allenatore Giuseppe Scienza. Con 129 partite in quattro stagioni alla guida del gabbiano, Scienza è diventando l’allenatore con il maggior numero di presenze nella storia del Monopoli. Al tecnico piemontese, un sentito e sincero ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto ed i prestigiosi risultati ottenuti in biancoverde, con l’augurio di poter raggiungere le migliori fortune professionali nel prosieguo della sua carriera". Con questa nota il club pugliese ha annunciato l'addio del tecnico che nella prossima stagione dovrebbe sedere sulla panchina della Pro Vercelli.