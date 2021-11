ufficiale Pergolettese, arriva l'esperto Lepore in difesa. Ha firmato un contratto annuale

La Pergolettese ha deciso di chiudere con l'esperto Franco Lepore per puntellare la difesa. Il terzino classe '85 nelle scorse settimane aveva parlato di un possibile approdo nel club lombardo che ora si è concretizzato. Questa infatti la nota del club che annuncia il suo tesseramento:

"L’U.S.PERGOLETTESE comunica di aver tesserato nel proprio organico il difensore FRANCO LEPORE. Nato a Lecce il 16/08/1985, vanta una lunga carriera carriera con le maglie della Virtus Castelfranco e Real Vicenza (D), Varese (C2 e 😎, Rodengo Saiano (C2), Paganese (C1), Nocerina(C1), Lecce (C e 😎, Monza (C e 😎, Triestina (C) per un totale di 428 presenze. Già da qualche giorno in allenamento con la Pergolettese; un nuovo rinforzo per mister Lucchini che già dalla prossima partita con la Triestina, potrà averlo a disposizione".