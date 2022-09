ufficiale Pergolettese, scelto il nuovo allenatore. Villa alla guida dei lombardi

È Alberto Villa il nuovo allenatore della Pergolettese: il club ha sciolto le riserve sulla panchina, e ha nominato il figlio d'arte come tecnico della prima squadra.

Ecco la nota:

"L’ U.S.PERGOLETTESE 1932 comunica ufficialmente di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra, al sig. ALBERTO VILLA . Figlio d’arte (suo padre è il “MITICO” RENATO VILLA ex difensore del BOLOGNA) dopo aver chiuso la sua lunga carriera da giocatore, ha intrapreso la carriera da allenatore sulla panchina del Gallipoli, nelle ultime 5 stagioni è stato il vice allenatore di ANTONIO CALABRO sulle panchine di CARPI, VITERBESE (3 anni) e CATANZARO. Conseguito il patentino di Allenatore UEFA A, assume ora la conduzione della PERGOLETTESE in serie C.

A mister VILLA un ben arrivato alla PERGOLETTESE ‘22 -‘23".