ufficiale Pontedera, dalla Reggiana arriva Espeche: per lui un biennale

Altro innesto di esperienza per il Pontedera: con una nota ufficiale, infatti, il club toscano comunica l'arrivo in granata di Marcos Espeche, che saluta la Reggiana.

Questo il comunicato:

"L’U.S Città di Pontedera è orgogliosa di annunciare l’approdo in maglia Granata del difensore Marcos Espeche, acquistato a titolo definitivo dalla Reggiana, con la quale il giocatore ha collezionato 20 presenze in Serie B nella passata stagione.

Nel suo palmarés vanta anche la vittoria dei play-off di Serie C, sempre con la Reggiana, nella stagione 2019/20, collezionando ben 26 presenze.

Il difensore, classe 85’, di origini argentine, ha firmato questa mattina due anni di contratto con la società Granata.

In bocca al lupo Marcos e benvenuto in famiglia!".