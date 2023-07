ufficiale Recanatese, i problemi cardiaci sono alle spalle: Gomez firma un annuale

"Dopo un lungo periodo di stop dovuto a problemi fisici Francis Gomez è tornato in campo. Non vedevamo l'ora di vederti giocare nuovamente con la maglia giallorosso". Con questa nota la Recanatese, club che milita in Serie C, ha annunciato la firma per un anno del centrocampista gambiano classe 2000.

Il giocatore era arrivato nel 2020 in giallorosso contribuendo alla promozione in Serie C nella stagione 2021-22 con 35 presenze con due reti e due assist prima di essere fermato per un problema cardiaco che ora è stato messo completamente alle spalle permettendo così a Gomez di tornare in campo e riprendere a giocare.

“Ero molto felice ieri, ho visto i miei compagni in campo ed era tutto diverso per me, una cosa bellissima. - ha spiegato Gomez ai microfoni dei canali ufficiali - Non ho mai mollato neanche un minuto, credevo di tornare in campo anche se non era facile e ringrazio tutti i compagni, il mister e tutta la dirigenza per essermi stati vicini in questi mesi”.

