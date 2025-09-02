Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Triestina, arriva un volto nuovo in difesa. Contratto biennale per l'ex Foggia Silvestro

© foto di Francesco Letizia
Oggi alle 15:51Serie C
di Claudia Marrone

Era rimasto svincolato dopo l'addio al Foggia, ma quest'oggi, per il difensore Alessandro Silvestro, classe 2002, si sono aperte le porte della Triestina: il giocatore ha infatti sottoscritto con la formazione alabardata un contratto biennale, valido quindi fino al 30 giugno 2027.
Di seguito, la nota diffusa dal club giuliano:

"US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del difensore Alessandro Silvestro.
Silvestro, classe 2002, ha sottoscritto con la Triestina un accordo di durata biennale.
Cresciuto a Roma nelle giovanili della Romulea, ha completato il percorso di formazione all’Inter, contribuendo con 24 presenze alla conquista dello scudetto Primavera 2021/22 sotto la guida di Cristian Chivu.
Dalla stagione successiva ha iniziato il proprio percorso in Serie C, acquisendo esperienza con le maglie di Pro Vercelli, Montevarchi, Fiorenzuola e nell’ultima stagione e mezzo a Foggia, collezionando in totale 70 presenze con quattro reti e un assist.
Benvenuto a Trieste, Alessandro".

Un mercato chiaramente scarno quello del club, dovuto alle problematiche societarie che porteranno lo stesso, con molta probabilità, ad attingere ancora agli svincolati. Intanto, un recap di quelle che sono state le operazioni effettuate:

Acquisti: Silvestri (Catania), Neri (Venezia), Louati (Juve Stabia), D'Amore (Juve Stabia)
Cessioni: Bijleveld (Almere City), Akpa Akpro (Pro Vercelli), Kozlowski (Pogon Siedlce), Correia (Juve Stabia)

