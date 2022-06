ufficiale Sangiuliano City, confermati per la Serie C il Ds Battaglino e il Dt Bianchi

Fresco di promozione in Serie C, il Sangiuliano City inizia ad apporre i primi tasselli per la prossima stagione: sono stati infatti confermati il Ds Alessio Battaglino e il Dt Fabrizio Bianchi.

Ecco la nota del club:

"Arrivano le prime conferme in casa Sangiuliano con il direttore sportivo Alessio Battaglino e il direttore tecnico Fabrizio Bianchi che restano in gialloverde. Una conferma che Battaglino e Bianchi si sono ampiamente guadagnati sul campo contribuendo alla straordinaria stagione che ha portato la società a raggiungere lo storico traguardo della Lega Pro. In attesa dunque della semifinale scudetto di domani pomeriggio con il Giugliano, si muovono i primi passi per il futuro tra i professionisti e, dopo l’ingaggio del direttore generale Filippo Marra Cutrupi, arrivano le conferme di Battaglino e Bianchi".