ufficiale Seregno, altro innesto offensivo: arriva il portoghese Zé Gomes

Innesto offensivo per il Seregno, che si assicura, con contratto fino al giugno 2023 più opzione, lo svincolato Zè Gomes, attaccante classe '99 con cittadinanza portoghese

Ecco la nota del club:

"In data odierna, il Seregno comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Josè Gomes, conosciuto nell’ambiente calcistico come Zè Gomes, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023, con opzione per la stagione successiva. Nato a Bissau, nella Guinea-Bissau, ma in possesso anche dalla cittadinanza portoghese, l’8 aprile 1999, attaccante di sicuro talento, Zè Gomes è cresciuto nel settore giovanile del Benfica, società di cui ha vestito prima la maglia della formazione B e poi quella della compagine maggiore. Quindi si è trasferito alla Portimonense, nella serie A portoghese, al Lechia Gdansk, nella serie A polacca, ed infine al Cherno More Varna, nella massima serie bulgara. In totale, vanta 78 presenze con 13 reti nel Benfica B, 5 presenze nel Benfica, 13 presenze con 2 reti nel Lechia Gdansk, 34 presenze con 5 reti nel Cherno More Varna. Con le nazionali giovanili lusitane, ha raccolto 65 presenze con 32 reti, vincendo il campionato europeo Under 17 nel 2016, competizione di cui è stato giudicato il miglior giocatore. A lui va l’in bocca al lupo per una felice permanenza in Brianza".