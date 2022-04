ufficiale Virtus Verona, tesserato fino al giugno il portiere classe 1999 Andrea Bianchini

La Virtus Verona comunica di aver tesserato il giocatore Andrea Bianchini, attualmente svincolato, con contratto fino al 30 giugno 2022.

Portiere classe 1999, già a disposizione di Gigi Fresco, Andrea è cresciuto nel settore giovanile del Cesena. Dopo una stagione al Forlì, ha debuttato in serie C nel 2018 con la maglia della Vis Pesaro, scendendo in campo complessivamente in 21 occasioni in gare professionistiche. In rossoblù, vestirà la maglia numero 26.