ufficiale Vis Pesaro, arrivano in quattro in prestito dal Sassuolo

La Vis Pesaro 1898 comunica di aver perfezionato l’accordo con la società U.S. Sassuolo per l’acquisizione, a titolo di cessione temporanea annuale, del diritto alle prestazioni sportive dei seguenti calciatori:

Matteo Campani (19/08/2000), portiere. Cresciuto nelle giovanili del A.C. Pisa è stato dato in prestito dal Sassuolo alla Paganese dove ha giocato le ultime due stagioni con 17 presenze in serie C.

Stefano Piccinini (31/12/2002), difensore. Titolare nella Primavera 1, viene convocato più volte da De Zerbi in prima squadra, esordisce in serie A il 1° Agosto 2020. Ha una presenza in Coppa Italia e diverse convocazioni in Nazionale di categoria.

Matteo Saccani (01/01/2001), difensore. Si è fatto luce nella Primavera 1 del Sassuolo dove ha meritato la presenza nella ” top 11″ dei Primavera Goleador Best Awards, gli oscar dei migliori giovani della stagione.

Matteo Pinelli (03/01/2001), difensore. Proveniente dal settore giovanile della Juventus è stato prelevato dal Sassuolo nell’estate del 2019, dove ha giocato in Primavera 1. Ha due presenze in Nazionale U18.