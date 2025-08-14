Ufficiale Vicenza, il giovane Mogentale va in prestito al Team Altamura. La nota dei biancorossi

Reduce da una stagione in cui si è diviso fra Vicenza – tre presenze con la prima squadra e due in Primavera – ed Hellas Verona – 15 gare con la Primavera – per il centrocampista Mogentale ci sarà una nuova esperienza in Serie C con la maglia del Team Altamura. Questa la nota del club veneto:

"La società L.R. Vicenza comunica di aver definito con l’ASD Team Altamura la cessione a titolo temporanea del centrocampista classe 2005 Tobia Mogentale.

A Tobia i migliori auguri per questa nuova esperienza".

Questo il comunicato del club pugliese:

"Il giovane centrocampista classe 2005 Tobia Mogentale è un nuovo calciatore del Team Altamura.

Arriva dal L.R.Vicenza con la formula del prestito fino al prossimo 30 giugno 2026.

Mogentale nella scorsa stagione ha indossato la maglia dell’Hellas Verona Primavera con 16 presenze all’attivo, e da oggi è già adisposizione del Mister Devis Mangia".