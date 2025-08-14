Padova, rinforzo portoghese fra i pali: arriva l'ex PSG Mouquet. Ha firmato un triennale
Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato l’accordo con il portiere portoghese classe 2004 Louis Mouquet. Mouquet ha siglato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2028.
Louis Mouquet nasce a Bayeux (Francia) il 21 luglio 2004 ed è un portiere di 187 cm per 80 Kg.
Cresciuto calcisticamente Paris Saint Germain, ha esordito in Youth League con i parigini con 3 presenze nel 2021/2022 più 5 nel campionato U19, con 3 presenze in Coupe Gambardella; 7 presenze nella stagione successiva di Youth League, disputando anche la finale U19 (22 presenze più 3 nella fase finale) e 5 di Youth League nella stagione 2023/2024. Ha firmato il suo primo contratto da professionista a 18 anni nel 2022, andando in panchina in Ligue 1 con la prima squadra del PSG in 10 occasioni, più una panchina in Champions League.
Nazionale
Mouquet ha esordito tra i pali della nazionale del Portogallo U18 del ct Joaquim Milheiro il 5 settembre 2021 contro la Svizzera, più un’altra presenza contro l’Olanda. Il 19 novembre 2022 viene convocato dal ct Bino con la nazionale del Portogallo U20 dove colleziona 4 presenze contro Rep. Ceka, Belgio, Romania e Danimarca.