Ufficiale Monopoli, nuovo innesto sulla corsia mancina: ha firmato il nigeriano Oyewale

La SS Monopoli 1966 comunica di aver depositato la documentazione per il tesseramento del calciatore Sulaiman Oyewale.

Terzino sinistro classe 2000, nato il 10 novembre a Kano, in Nigeria, Oyewale ha indossato nelle ultime quattro stagioni la maglia del Giugliano (prima in serie D e poi in serie C). Cresciuto nelle giovanili del Torino, ha giocato anche con Castrovillari, Picerno, Chieri e Savoia.

Finora ha collezionato 77 presenze, 2 gol e 4 assist in tutte le competizioni della Serie C e 94 presenze, 1 gol e 6 assist in tutte le competizioni della Serie D