Ufficiale Venezia, ecco Cannavò della Vis Pesaro: firma un triennale e va in prestito al Cosenza

L'attaccante classe 2000 Kevin Cannavò saluta la Vis Pesaro e approda al Venezia dove però non resterà in questa stagione visto che il club lagunare ha già annunciato il suo prestito al Cosenza in Serie C. Di seguito le due note dei club:

"Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Vis Pesaro l'attaccante classe 2000 Kevin Cannavò, che ha firmato un contratto con il club arancioneroverde fino al 30 giugno 2028.

Cresciuto nelle giovanili di Palermo ed Empoli, nella stagione 2020/21 Cannavò è approdato alla Vis Pesaro, dove gioca due stagioni prima di passare in prestito al Padova nel gennaio 2023. Nella stagione 2023/24 veste la maglia del Lumezzane, con cui totalizza 5 gol e 5 assist in 34 gare, per poi rientrare alla Vis Pesaro nella stagione 2024/25, dove si mette in evidenza con 5 gol e 6 assist in 39 partite.

Contestualmente, il giocatore si trasferirà in prestito con diritto di opzione al Cosenza fino al termine della stagione".

Il comunicato del Cosenza

"Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dal Venezia i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Cannavò. L’attaccante, nato a Palermo il 9 febbraio del 2000, ha giocato con la Vis Pesaro nell’ultima stagione in Serie C.

In carriera ha vestito le maglie anche di Lumezzane, Padova, Empoli e Palermo, tra Serie C e Serie B. Cannavò, che si trasferisce a Cosenza in prestito annuale con diritto di riscatto, sarà da subito a disposizione di mister Buscè".