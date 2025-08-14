Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Venezia, ecco Cannavò della Vis Pesaro: firma un triennale e va in prestito al Cosenza

Venezia, ecco Cannavò della Vis Pesaro: firma un triennale e va in prestito al CosenzaTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 16:49Serie B
di Tommaso Maschio

L'attaccante classe 2000 Kevin Cannavò saluta la Vis Pesaro e approda al Venezia dove però non resterà in questa stagione visto che il club lagunare ha già annunciato il suo prestito al Cosenza in Serie C. Di seguito le due note dei club:

"Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Vis Pesaro l'attaccante classe 2000 Kevin Cannavò, che ha firmato un contratto con il club arancioneroverde fino al 30 giugno 2028.

Cresciuto nelle giovanili di Palermo ed Empoli, nella stagione 2020/21 Cannavò è approdato alla Vis Pesaro, dove gioca due stagioni prima di passare in prestito al Padova nel gennaio 2023. Nella stagione 2023/24 veste la maglia del Lumezzane, con cui totalizza 5 gol e 5 assist in 34 gare, per poi rientrare alla Vis Pesaro nella stagione 2024/25, dove si mette in evidenza con 5 gol e 6 assist in 39 partite.

Contestualmente, il giocatore si trasferirà in prestito con diritto di opzione al Cosenza fino al termine della stagione".

Il comunicato del Cosenza
"Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dal Venezia i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Cannavò. L’attaccante, nato a Palermo il 9 febbraio del 2000, ha giocato con la Vis Pesaro nell’ultima stagione in Serie C.

In carriera ha vestito le maglie anche di Lumezzane, Padova, Empoli e Palermo, tra Serie C e Serie B. Cannavò, che si trasferisce a Cosenza in prestito annuale con diritto di riscatto, sarà da subito a disposizione di mister Buscè".

Attiva l’Offerta con DAZN e Prime e Risparmi il 50% fino a Gennaio 2026. Scopri la Promo di TIMVISION!
Articoli correlati
Venezia, Cannavò torna in C. Lo aspetta in prestito il Cosenza Venezia, Cannavò torna in C. Lo aspetta in prestito il Cosenza
Venezia, definito l'acquisto dell'attaccante Cannavò. Andrà in prestito in Serie... Venezia, definito l'acquisto dell'attaccante Cannavò. Andrà in prestito in Serie C
Vis Pesaro, sirene dalla B per Cannavò: ci pensano Venezia e Pescara Vis Pesaro, sirene dalla B per Cannavò: ci pensano Venezia e Pescara
Altre notizie Serie B
Empoli, i numeri della nuova stagione: la 10 va a Ilie, Elia prende la 7. Pellegri... Empoli, i numeri della nuova stagione: la 10 va a Ilie, Elia prende la 7. Pellegri tiene la 9
Cesena, Frabotta: "Questo può essere il momento del riscatto. Ho tanta voglia" Cesena, Frabotta: "Questo può essere il momento del riscatto. Ho tanta voglia"
Cesena, in arrivo Magni dal Milan: il giovane terzino si trasferisce in prestito... TMWCesena, in arrivo Magni dal Milan: il giovane terzino si trasferisce in prestito in Romagna
Spezia, spuntano altri due nomi per la porta: si tratta di Joronen e Contini Spezia, spuntano altri due nomi per la porta: si tratta di Joronen e Contini
Palermo, Inzaghi: "Si inizia a fare sul serio. Con la Cremonese vogliamo fare una... Palermo, Inzaghi: "Si inizia a fare sul serio. Con la Cremonese vogliamo fare una grande gara"
Lecce-Juve Stabia, i convocati di Abate: Pierobon e Buglio ci sono. Out Morachioli... Lecce-Juve Stabia, i convocati di Abate: Pierobon e Buglio ci sono. Out Morachioli
Padova, rinforzo portoghese fra i pali: arriva l'ex PSG Mouquet. Ha firmato un triennale... UfficialePadova, rinforzo portoghese fra i pali: arriva l'ex PSG Mouquet. Ha firmato un triennale
Empoli-Reggiana, i convocati di Dionigi: Basili squalificato, ma ci sono altri quattro... Empoli-Reggiana, i convocati di Dionigi: Basili squalificato, ma ci sono altri quattro assenti
Editoriale di Luca Marchetti Immagine box laterale di Luca Marchetti Donnarumma, la finale negata, la legge del contrappasso e un caso da risolvere
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
3 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
4 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
5 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Inter aspetta Lookman per un'altra settimana al massimo. Tra gli obiettivi anche Solet
Immagine top news n.1 Napoli, infortunio per Lukaku: l'attaccante costretto al cambio per un problema muscolare
Immagine top news n.2 Roma, Manu Koné può essere ceduto. Offerto all'Inter, serve proposta di livello
Immagine top news n.3 Milan, Hojlund non apre (per ora) al trasferimento. Vuole giocarsi le carte allo United
Immagine top news n.4 Bologna, ecco il nuovo acquisto Heggem. Il difensore alle visite mediche di rito
Immagine top news n.5 Milan, Jashari si presenta: "Un sogno. Trattativa lunghissima ma ho sempre voluto arrivare qui"
Immagine top news n.6 Milan, ecco Athekame: via alle visite mediche del terzino svizzero
Immagine top news n.7 L'addio di Leoni all'Italia: motivo di riflessioni per la Serie A ma anche opportunità di crescita per l'azzurro
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La rivoluzione del Liverpool passa anche da un colpo in Serie A Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Newcastle ha la difesa (e non solo) dei sogni di... Paolo Maldini al Milan
Immagine news podcast n.2 Il clamoroso caso Donnarumma. Addio PSG: tutto sul futuro del portiere
Immagine news podcast n.3 Cosa manca adesso per completare il mercato del Milan?
Immagine news podcast n.4 Quanto mi costi. Tre esuberi che tormentano le big di Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Cuoghi: "Juve, troppi punti interrogativi. Allegri senza coppe può far bene"
Immagine news Serie A n.2 Cagni: “Conte in tre anni vincerà qualcosa di più grande dello Scudetto”
Immagine news Serie A n.3 Rampulla: ”Vedo confusione in casa Juve, ma può lottare per i vertici”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il padre di Miller: "Udine è l'ambiente perfetto per permettergli di crescere"
Immagine news Serie A n.2 Joan Gonzalez: "Così Baroni mi fece capire che avrei esordito. Conte mi voleva? Forse..."
Immagine news Serie A n.3 FIGC, De Marco sarà l'arbitro che curerà i rapporti tra la Can e i club di Serie A e Serie B
Immagine news Serie A n.4 Roma, prosegue la trattativa per Sancho: 20 milioni di sterline l'offerta allo United
Immagine news Serie A n.5 Marusic: "Tavares sta lavorando bene. Como? Li rispettiamo, ma noi siamo la Lazio"
Immagine news Serie A n.6 L'Inter spinge per Koné: i nerazzurri pensano di offrire alla Roma 40 milioni di euro più bonus
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Frabotta: "Questo può essere il momento del riscatto. Ho tanta voglia"
Immagine news Serie B n.2 Cesena, in arrivo Magni dal Milan: il giovane terzino si trasferisce in prestito in Romagna
Immagine news Serie B n.3 Spezia, spuntano altri due nomi per la porta: si tratta di Joronen e Contini
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Inzaghi: "Si inizia a fare sul serio. Con la Cremonese vogliamo fare una grande gara"
Immagine news Serie B n.5 Lecce-Juve Stabia, i convocati di Abate: Pierobon e Buglio ci sono. Out Morachioli
Immagine news Serie B n.6 Padova, rinforzo portoghese fra i pali: arriva l'ex PSG Mouquet. Ha firmato un triennale
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cosenza, colpo in attacco: arriva dal Cagliari Achour. Ha firmato un biennale con opzione
Immagine news Serie C n.2 Casertana, acquistato Kallon dall'Hellas. L'attaccante: "Torno con grande entusiasmo"
Immagine news Serie C n.3 Forlì, arriva dalla Juventus un innesto per il centrocampo: è il 2005 Ripani
Immagine news Serie C n.4 Virtus Verona, Fanini torna a casa: il centrocampista firma un annuale con opzione
Immagine news Serie C n.5 Rinforzo fra i pali in casa Cittadella: è stato tesserato Zanellati. Era alla Casertana
Immagine news Serie C n.6 Monopoli, nuovo innesto sulla corsia mancina: ha firmato il nigeriano Oyewale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Napoli Women, c'è il rinnovo della centrocampista Muth. Ha firmato fino al 2026
Immagine news Calcio femminile n.2 Krumbiegel e Vangsgaard stendono il Como. Juve prima finalista della Women's Cup
Immagine news Calcio femminile n.3 Parma, nuovo innesto in mezzo al campo: ha firmato Cecilia Prugna
Immagine news Calcio femminile n.4 Pavan: "Tornare al Como Women è un'emozione speciale: dimostrerò che sono cresciuta"
Immagine news Calcio femminile n.5 Riflettori accesi sull''Arena Civica' di Milano: al via questo pomeriggio la The Women’s Cup
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, c'è il definitivo addio con Kullashi: la svedese ha risolto il proprio contratto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Morata al Como non solo per il lago…