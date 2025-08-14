TMW Roma, Gasperini vuole due pedine sulla trequarti. Da valutare la situazione Pellegrini

Gian Piero Gasperini non cambia idea. Da Bergamo a Roma, la sua priorità è l'attacco. Quindi oltre a un sulla trequarti di sinistra, ecco che ci potrebbe essere anche un altro acquisto centralmente. Molto dipenderà dal futuro di Lorenzo Pellegrini, non capitano di questa stagione, visto che sarà il terzo dietro a El Shaarawy e Cristante per numero di presenze. Dopo di lui ci sarebbe Gianluca Mancini ma, in generale, bisognerà capire se il centrocampista rimarrà in giallorosso dopo la possibile proposta del West Ham.

"Darò la fascia a chi ha più presenze. I capitano sono 7-8, spero diventino 15, sono quelli che hanno attaccamento e la gerarchia è così". Pellegrini del resto non è a disposizione, seppur abbia messo nel mirino un rientro totale, ma difficilmente sarà al meglio all'inizio dell'annata. "È fermo, ha ricominciato ad allenarsi, è rimasto a Roma per migliorare la sua preparazione", ha detto Gasperini qualche giorno fa.

Quindi, di fatto, potrebbero addirittura servire due acquisti. Da una parte c'è la possibilità Echeverry, del Manchester City, aprendo anche al prestito secco. Dall'altra c'è stato un contatto per Jadon Sancho. Uno sicuramente arriverà, il secondo rinforzo in più verrà valutato. Senza contare la questione Dovbyk, proposto a tanti club nel corso delle ultime ore.