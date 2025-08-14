Ufficiale
Foggia, nuovo innesto in mezzo al campo: dal Lanciano arriva Pellegrino
Il Foggia ha annunciato l'arrivo di un giovane centrocampista dalla Serie D: si tratta di Pellegrino del Lanciano che ha firmato un biennale con opzione per un terzo anno. Questo l'elenco del club rossonero:
"Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Pellegrino che vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2027 con opzione per un altro anno.
Giuseppe Pellegrino, nato ad Manfredonia il 10/09/2004, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dei rossoneri prima di passare in quello del Benevento e proseguire la sua crescita. Nelle ultime due stagioni di divide tra Roma City, Francavilla e Lanciano in Serie D, collezionando 14 presenze e un gol".
