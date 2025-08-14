Ufficiale Giugliano, nuovo innesto in attacco: Borrello ha firmato un biennale

Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Benevento Calcio, il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Borello. L’attaccante, classe 1999, si lega al club con un accordo su base biennale.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Crotone, esordisce in Serie A nella stagione 2016/2017. L’annata successiva il trasferimento al Torino, dove mette in mostra le sue qualità nel campionato Primavera 1. Nella stagione 2018/2019 il trasferimento in Serie C prima al Cuneo, poi al Rende, dove totalizza 32 presenze e 5 reti. Poi il trasferimento al Cesena: 29 presenze e 6 reti. Nella stagione 2021/2022 ritorna al Crotone, dove totalizza in Serie B 21 presenze e 1 gol. Poi il trasferimento al Nemzeti Bajnokság, massima divisione ungherese, prima di tornare in Italia al Monopoli: 6 reti in 41 presenze. Nell’ultima stagione ha giocato con la maglia del Benevento Calcio. Il calciatore di assoluta qualità, può vantare oltre 150 presenze tra i professionisti tra Serie A, Serie B e Serie C.