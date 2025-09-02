Ufficiale
Vicenza, saluta Busato: per lui un anno di prestito all'Imperia, in Serie D
Giovanni Busato lascia il Lanerossi per andare a fare esperienza all'Imperia. Di seguito il comunicato biancorosso: "La società L.R. Vicenza comunica di aver definito con la società SSD Imperia Calcio la cessione a titolo temporanea dell’attaccante classe 2004 Giovanni Busato.
A Giovanni i migliori auguri per questa nuova esperienza".
