Violazioni al protocollo Covid-19: maxi multa alla Virtus Verona e un anno di inibizione a Fresco

La violazione del protocollo anti-Covid è costata cara alla VirtusVecomp Verona e al presidente-allenatore Luigi Fresco, inibito per un anno e costretto a pagare 12mila euro di multa, cui vanno aggiungi i 16mila inflitti al club.

Come infatti si legge nel dispositivo emesso dalla FIGC, "Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Fresco Luigi, inibizione di mesi 12 (dodici) e ammenda di euro 12.000,00 (dodicimila/00);

- per il sig. Angeli Stefano, inibizione di mesi 12 (dodici) e ammenda di euro 12.000,00 (dodicimila/00);

- per la società Virtusvecomp Verona Srl, ammenda di euro 16.000,00 (sedicimila/00)".