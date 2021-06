Virtus Entella, Volpe: "Saremo protagonisti in C. A chi mi ispiro? Mi rivedo in Gattuso"

vedi letture

Ospite delle colonne de La Repubblica, Gennaro Volpe tecnico della Virtus Entella, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della prossima stagione: "L'Entella non può non essere protagonista in Serie C, siamo ambiziosi. Potremo essere nel Girone B con Pescara e Reggiana, due altre retrocesse, senza considerare il Modena con dieci milioni di euro per fare la squadra, ma vogliamo fare bene".

Sul suo modello di riferimento personale in quanto giovane allenatore Volpe ha spiegato: "Mi rivedo in Gattuso, come trascorsi in campo e carattere, anche se possiamo avere idee diverse dal punto di vista tattico. Ammiro il suo carisma e la gestione del gruppo".