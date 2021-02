De Picciotto sull'interesse per il Trapani: "Pronto ad investire con un progetto intelligente"

vedi letture

E' dello scorso ottobre la notizia dell'interesse di René De Picciotto, manager italo-elvetico oggi socio del Lecce, nei confronti del Trapani calcio. La società siciliana è scomparsa dal calcio professionistico poche settimane dopo l'inizio del campionato di Serie C a cui era iscritto e oggi è alla ricerca di una ripartenza in vista della prossima stagione a partire dal campionato dilettanti. De Picciotto ha parlato di questa possibilità nel corso di un'intervista rilasciata al portale TrapaniGranata: "Ho un progetto limitato ma serio. Non vengo a Trapani per fare i soldi: se posso fare qualcosa di intelligente e serio sono disponibile a far ripartire il calcio a Trapani. Non prometto la luna, la Serie B o la Serie A. Se troviamo un allenatore bravo o scarso il risultato dipenderà anche da lui”.