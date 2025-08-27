Gravina, arriva il giovane portiere Lagonigro dal Team Altamura. Il comunicato
Il Gravina pesca in Serie C un giovane portiere in vista dell'avvio di questa stagione di Serie D. Il club pugliese ha infatti tesserato, come si legge nel comunicato che riportiamo di seguito, il classe 2007 Lagonigro del Team Altamura. Questa la nota dei gialloblù:
"La FBC Gravina comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Pierluigi Lagonigro. Nato a Bari, classe 2007, Lagonigro è un esterno di fascia destra dotato di grande corsa e buone qualità tecniche. Cresciuto nei settori giovanili di Balsignao, Fidelis Andria e Monopoli, nella scorsa stagione è approdato alla Team Altamura, debuttando nel campionato di Serie C oltre a giocare nella selezione Primavera 4. A lavoro con il roster gravinese sin dall’inizio della preparazione, è a disposizione di mister Ragno per la gara di domenica contro la Scafatese, in programma al “Vicino” per il 1° Turno di coppa Italia".