Il punto sul campionato di Serie D: Monterosi in C, che lotta tra Taranto e Picerno

vedi letture

Nel weekend è arrivato il secondo verdetto dal campionato di Serie D: dopo il Trento, può festeggiare la promozione nel calcio professionistico anche il Monterosi, vincitore del Girone G. Sono ad un passo dal salto di categoria anche Gozzano (Girone A), Seregno (Girone B) e Campobasso (Girone F).

GIRONE A

Nessuna variazione significativa nella parte alta della classifica: nell'unico recupero disputato nel weekend, la Sanremese si è imposta in casa sul Sestri Levante (2-1). Rimane in testa il Gozzano, sempre più vicino al ritorno in Serie C.

Classifica: Gozzano* 68, PDHAE 64, Bra* 62, Castellanzese 62, Sestri Levante 56

GIRONE B

Il Seregno fa il suo dovere, battendo 2-1 il Brusaporto, ma non può ancora festeggiare il salto in terza serie vista la contemporanea affermazione del Fanfulla sul Crema (4-3): la certezza della promozione arriverà, comunque, domenica prossima.

Classifica: Seregno 67, Fanfulla 61, Casatese 53, Crema 52, NibbionOggiono 52

GIRONE C

Già chiuso il discorso per il primo posto, il Trento incappa nel terzo ko stagionale (in casa del Cartigliano) ma è una sconfitta tutt'altro che amara essendo già sicuro l'approdo in Serie C della truppa gialloblu. Lotta a tre per il secondo posto tra Manzanese, Arzignano e Union Clodiense.

Classifica: TRENTO 75 (promosso in Serie C), Manzanese 63, Arzignano 63, Union Clodiense 61, Caldiero Terme 55

GIRONE D

Poker del Fiorenzuola nel recupero contro il Progresso, con il "solito" Bruschi grande protagonista: la truppa rossonera scavalca così il Lentigione, portandosi a -2 dall'Aglianese con la possibilità di scavalcare i neroverdi in caso di vittoria nel match del prossimo 2 giugno con la Correggese. Il discorso promozione, nel Girone D, è più aperto che mai.

Classifica: Aglianese 64, Fiorenzuola* 62, Lentigione 61, Prato 47, Rimini 45

GIRONE E

Campionato fermo nel weekend: situazione invariata in vetta con il Montevarchi a +5 sul Trastevere.

Classifica: Montevarchi 59, Trastevere* 54, Trestina 49, San Donato 47, Follonica Gavorrano 47

GIRONE F

Domenica sono andati in scena due recuperi che hanno premiato Aprilia e Agnonese, in vetta la situazione è invariata con il Campobasso che comanda a +8 sul San Nicolò Notaresco ed intravede la Serie C ad un passo.

Classifica: Campobasso 67, San Nicolò Notaresco 59, Cynthialbalonga 49, Matese 48, Pineto* 46

GIRONE G

Storica promozione in Serie C per i viterbesi del Monterosi: bastava un punto nello scontro d'alta classifica con il Latina, ma invece ne sono arrivati ben tre grazie al successo casalingo per 2-0 firmato da Piroli e Sowe. Dopo il Trento, dunque, la Serie D ha emesso il suo secondo verdetto della stagione.

Classifica: MONTEROSI 74 (promosso in Serie C), Latina* 56, Vis Artena* 51, Savoia 50, Nocerina 49

GIRONE H

Incredibile pareggio senza reti per la capolista Taranto contro il Francavilla, il Picerno si impone in contemporanea sul Real Aversa (3-1) e riapre la bagarre per il primo posto a due sole giornate dalla conclusione del campionato: appena un punto separa le prime due della classe. Nel prossimo turno in programma Taranto-Audace Cerignola e Fasano-Picerno.

Classifica: Taranto 63, Picerno 62, Fidelis Andria 57, Lavello 54, Bitonto 51

GIRONE I

L'Acireale vince il recupero con il Rotonda (0-1) e scavalca il San Luca, portandosi così in quarta posizione. Per quanto riguarda la lotta per la Serie C, sicuramente tornerà in terza serie la città di Messina ma bisognerà capire con quale squadre: ACR in testa a quota 67, FC al secondo posto a -4.

Classifica: ACR Messina 67, FC Messina 63, Gelbison 57, Acireale 53, San Luca* 52