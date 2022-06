ufficiale Fermana shock. Dopo sei anni, il Dg Conti rassegna le proprie dimissioni

Una retrocessione in Serie D che brucia, e cambi nella dirigenza della Fermana: che dalla prossima stagione non avrà più Fabio Massimo Conti come Dg. Il dirigente, infatti, dopo sei anni nel club, ha rassegnato quest'oggi le proprie irrevocabili dimissioni.

Ecco cosa si legge sul sito del club:

"Nella conferenza stampa di oggi il direttore generale della Fermana Fabio Massimo Conti ha comunicato ufficialmente le sue irrevocabili dimissioni dalla Fermana".