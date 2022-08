ufficiale Il nuovo Catania affida la panchina all'ex Giugliano Ferraro

Sarà Giovanni Ferraro, lo scorso anno condottiero del Giugliano (promosso in Serie C), l'allenatore del nuovo Catania, che ripartirà dalla Serie D dopo il fallimento del passato anno calcistico.

Ecco il comunicato:

"Catania SSD comunica di aver affidato l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Giovanni Ferraro, nato a Vico Equense (Napoli) il 19 febbraio 1969. Nella stagione 2021/22, l'allenatore campano ha condotto al successo il Giugliano, promosso in Serie C dopo aver concluso al primo posto il cammino nel girone G del campionato di quarta serie.

Mercoledì 3 agosto alle ore 12.00, presso l'area congressuale del President Park Hotel, Catania SSD presenterà ufficialmente alla stampa lo staff tecnico della prima squadra per la stagione sportiva 2022/23".