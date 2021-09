ufficiale Mendicino riparte dalla Serie D. Ha firmato con la Sambenedettese

Il centravanti Ettore Mendicino riparte dalla Serie D dopo la fine dell’avventura con la Paganese in Serie C. Il classe ‘90 ha infatti firmato quest’oggi con la Sambenedettese che ha annunciato anche gli arrivi di Alessandro De Santis, difensore centrale classe ‘99, e di Diego Abbrandini, portiere classe 2001, che arriva in prestito dall’Athletic Carpi.