ufficiale "Per nulla professionale e scarsamente etico", la Nocerina scarica Ferraro

Scossone non di poco conto in casa Nocerina in merito all'approdo in panchina di Giovanni Ferraro dopo l'esonero di Gianluca Esposito. In una nota, il club rossonero ha definito "per nulla professionale e scarsamente etico" il comportamento dell'ex Catania, prima di annunciare la ripresa della ricerca di un nuovo allenatore. Di seguito la nota completa della Nocerina:

"Amareggiati per un comportamento assolutamente per nulla professionale e scarsamente etico del signor Giovanni Ferraro. Si è deciso, dunque, di virare su un altro allenatore anche perché Nocera e la Nocerina non vengono dietro nessun’altra città e nessun’altra squadra. Troppe titubanze e atteggiamenti equivoci, come quello di non voler fare già martedì pomeriggio la conferenza stampa di presentazione, hanno spinto la società a riflettere su quello che stava maturando sino ad arrivare alla decisione di guardare oltre per individuare l’allenatore che la Nocerina merita e che dovrà guidare la squadra sino alla fine del campionato".