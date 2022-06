ufficiale Prima esperienza da allenatore per Massimo Maccarone: guiderà il Ghiviborgo

L'ex attaccante di Empoli, Carrarese e Middlesbrough, Massimo Maccarone è il nuovo allenatore del Ghiviborgo (Serie D) per la stagione 2022-2023: lo annuncia la stessa società toscana in una nota. Per Big Mac si tratta della prima esperienza da allenatore in prima dopo quella da assistente con Silvio Baldini alla Carrarese.