ufficiale Roma City, colpaccio in difesa con l'ex Lazio Diakitè. E ci sono altri 3 innesti

Come avevamo anticipato (LEGGI QUI e QUI), almeno due innesti erano nell'aria, ma il Roma City, penultimo nel Girone F di Serie D, ha voluto addirittura calare il poker di acquisti: sono infatti arrivati l'esperto portiere Emmanuel Opara e il suo compagno di reparto Riccardo Mazzoleni, il centrocampista Alessio Ruci e l'ex Lazio e Ternana Modibo Diakite.

Proprio il difensore, che in carriera ha vestito anche le maglie di Fiorentina, Cagliari, Frosinone, Bari, per la prima volta ha firmato per una società dilettantistica.