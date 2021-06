…con Cristian Zaccardo

TUTTOmercatoWEB.com

vedi letture

Oggi alle 00:00 A tu per tu di di @alaimotmw

“Inzaghi-Inter, affare veloce. Via dai nerazzurri chi avrà mercato, Lukaku resta. Milan, peccato per l’addio di Donnarumma. Maignan? Lo scouting rossonero non sbaglia. Occhio a Shaghoyan e Onana”