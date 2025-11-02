…con Oscar Damiani

“Milan-Roma? Una bella partita con una Roma che ha una sua identità e un Milan che la sta cercando. È una partita aperta ad ogni risultato, mi auguro ci sia spettacolo”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Oscar Damiani.

Questa partita può essere indicativa per lo Scudetto?

“Sarà indicativa. È uno scontro diretto come poche volte in passato. Questa Roma mi piace, ma il Milan è capace di tutto”.

La favorita?

“Il Napoli è più squadra, ha un grande allenatore. Però a ruota c’è l’Inter”.

La Juve è ripartita da Spalletti.

“Spalletti lo stimo. Sa dare un’identità alla propria squadra. La società è tornata forte. Quest’anno la Champions sarebbe un grande risultato, ma per il futuro la Juve tornerà protagonista”.

Pradé e la Fiorentina si sono separati…

“Daniele è un amico e un grande direttore che ha sempre fatto molto bene. Però i tempi cambiano… Daniele aspetterà la prossima chance. Lo stimo tanto. Mi dispiace”.

Che succede alla Fiorentina?

“Firenze è un ambiente particolare, oltre alla bravura ci vuole grande personalità perché il pubblico è sempre molto esigente e un po mette in soggezione i calciatori. Non basta essere bravi”.