Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

…con Oscar Damiani

…con Oscar DamianiTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Alessio Alaimo
Oggi alle 00:48A tu per tu
Alessio Alaimo

“Milan-Roma? Una bella partita con una Roma che ha una sua identità e un Milan che la sta cercando. È una partita aperta ad ogni risultato, mi auguro ci sia spettacolo”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Oscar Damiani.

Questa partita può essere indicativa per lo Scudetto?
“Sarà indicativa. È uno scontro diretto come poche volte in passato. Questa Roma mi piace, ma il Milan è capace di tutto”.

La favorita?
“Il Napoli è più squadra, ha un grande allenatore. Però a ruota c’è l’Inter”.

La Juve è ripartita da Spalletti.
“Spalletti lo stimo. Sa dare un’identità alla propria squadra. La società è tornata forte. Quest’anno la Champions sarebbe un grande risultato, ma per il futuro la Juve tornerà protagonista”.

Pradé e la Fiorentina si sono separati…
“Daniele è un amico e un grande direttore che ha sempre fatto molto bene. Però i tempi cambiano… Daniele aspetterà la prossima chance. Lo stimo tanto. Mi dispiace”.

Che succede alla Fiorentina?
“Firenze è un ambiente particolare, oltre alla bravura ci vuole grande personalità perché il pubblico è sempre molto esigente e un po mette in soggezione i calciatori. Non basta essere bravi”.

Articoli correlati
...con Oscar Damiani ...con Oscar Damiani
Damiani: "Vlahovic è tra i migliori attaccanti al mondo, spero resti in Italia" Damiani: "Vlahovic è tra i migliori attaccanti al mondo, spero resti in Italia"
Damiani su David: "Ogni gesto pesa di più alla Juve. Errore col Milan? Nasce dalla... Damiani su David: "Ogni gesto pesa di più alla Juve. Errore col Milan? Nasce dalla testa"
Altre notizie A tu per tu
…con Oscar Damiani …con Oscar Damiani
...con Donatello Matarangolo ...con Donatello Matarangolo
...con Dario Canovi ...con Dario Canovi
...con Carmine Gautieri ...con Carmine Gautieri
…con Rolando Maran …con Rolando Maran
…con Milan Rapajc …con Milan Rapajc
…con Roberto Breda …con Roberto Breda
...con Pasquale Marino ...con Pasquale Marino
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
1 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
2 Juventus, Vlahovic: "Io un leader? Ci tengo veramente. Alla pausa con due vittorie"
3 Marocchi: "Juve padrona del campo nel primo tempo, la Cremo gli ha regalato 45 minuti"
4 Juventus, Kostic: "Al di là della tattica, conta aver seguito l'azione e segnato il gol"
5 Vieira esonerato, il Genoa ufficializza Diego Lopez e avvia il casting per il nuovo tecnico
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Le ultime su Milan-Roma, ma anche le scelte di Chivu e Pioli: le probabili del 10° turno di A
Immagine top news n.1 La Juve vince ma non convince, intanto risale. Spalletti: "Potenzialità da tutte le parti"
Immagine top news n.2 Napoli, i fattori Milinkovic e Maradona non bastano. Como da big, ma che maledizione i rigori
Immagine top news n.3 La prima "Spallettata" di Luciano: Koopmeiners sulle orme di Totti falso 9 e Brozovic regista
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: Spalletti si presenta alla Juve agganciando le due milanesi
Immagine top news n.5 Conte ha (ri)perso la calma: le scintille con Fabregas raccontano il momento delicato del Napoli
Immagine top news n.6 La prima Juventus di Luciano Spalletti: è 4-3-1-2, con Koopmeiners a fare la mezzala
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli ora in vetta da solo, ma la Roma domani può superarlo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.3 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.4 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Sarri non dice mai nulla di costruttivo. Parla solo di sé stesso, mai..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'1 novembre
Immagine news Serie A n.2 Miguel Gutierrez: "Importante non aver perso col Como. Con l'Eintracht conta solo vincere"
Immagine news Serie A n.3 Marocchi: "Juve padrona del campo nel primo tempo, la Cremo gli ha regalato 45 minuti"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Kostic: "Al di là della tattica, conta aver seguito l'azione e segnato il gol"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Vlahovic: "Io un leader? Ci tengo veramente. Alla pausa con due vittorie"
Immagine news Serie A n.6 Cremonese, Vandeputte: "Gli applausi ci inorgogliscono, ma la sconfitta fa male"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Ghedjemis: "Questo è il vero me. Giochiamo per vincere ogni partita"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Vivarini: "Dopo un buon primo tempo abbiamo mollato completamente"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Inzaghi: "Ho capito che l'avremmo vinta all'inizio. La strada è lunga"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, svolta nei conti: Tey salda il debito ma restano arretrati con agenti e fornitori
Immagine news Serie B n.5 Palermo-Pescara 5-0, le pagelle: serata da sogno per Pierozzi. Difesa abruzzese horror
Immagine news Serie B n.6 "Pensiamo solo al campo": Juve Stabia, il gran lavoro di Abate e il difficile match di Modena
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Latina, Bruno carica la squadra: "Serve coraggio contro la Salernitana. Uniti possiamo fare grandi cose"
Immagine news Serie C n.2 Casertana, Liotti: “Punto prezioso contro una grande squadra. Abbiamo valori importanti”
Immagine news Serie C n.3 Vecchi: “Vicenza favorita per la promozione. Quest’anno situazione ideale da gestire”
Immagine news Serie C n.4 Carrarese, Imperiale: "Partita decisa da un episodio dubbio, ora serve più cattiveria"
Immagine news Serie C n.5 Crotone, Longo: "Voglio una squadra con identità e voglia di cambiare marcia"
Immagine news Serie C n.6 Triestina, Tesser carica la squadra: "Serve umiltà e fame, l’Union Brescia è tra le più forti del girone"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, il Como piega il Genoa: decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, Como avanti 2-0 sul Genoa: al 45' decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 4-2. Rossonere agganciano le capitoline
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 3-1 al 45'. Doppietta di Van Dooren
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli Women 1-1. Partenopee al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli 0-1 all'intervallo. Decide Muth
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…