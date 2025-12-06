Oscar Damiani: "Lucca va sfruttato con i cross, Napoli-Juve non decisiva"

Oscar Damiani, operatore di mercato ed esperto di Ligue 1, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Pausa Caffè' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "David?I ragazzi che giocano nel campionato francese o comunque negli altri campionati faticano sempre ad inserirsi un po' da noi che è un calcio più tattico, dove ci sono pochi spazi. Secondo me il ragazzo ha delle qualità importanti, sia fisiche che tecniche. Io penso che bisogna aspettarlo, avere un attimo di pazienza, perché comunque è un ragazzo che ha delle qualità importanti.

Più spazio dopo l'infortunio di Vlahovic? Questo bisogna chiedere all'allenatore. Però il senso è che comunque più spazio ovviamente ci sarà, non so se dall'inizio a partita in corso, però è un'occasione che lui deve prendere per dimostrare le sue qualità.

Lucca? È un ragazzo che ha delle qualità atletiche importanti, forte di testa, bisogna servirlo in un certo modo. Certo se fai contropiede o palle lunghe diventa difficile per un giocatore delle sue caratteristiche, c'è bisogno che la squadra con un gioco corale arrivi sul fondo, metta la palla in mezzo dove lui è molto forte in acrobazia, ha una grande fisicità e ci vuole un po' di tempo anche per lui. È un ragazzo che ha delle qualità, però ha anche qualche difetto onestamente e quindi ha bisogno di fiducia, di fare qualche gol per poter entrare poi dopo in sintonia con la squadra e l'ambiente.

Chi rischia di più tra Conte e Spalletti? Né uno né l'altro, voglio dire. Rischia la squadra. È stata una partita importante, non decisiva, potrebbe già però dare un senso alla stagione. Due grandi allenatori, due persone secondo me tra i più bravi in Europa, quindi mi aspetto una bella partita, mi auguro che ci siano tanti gol e da ex da una parte e dall'altra, salomonicamente, vinca il migliore.

Mercato di gennaio? Difficile a gennaio trovare un giocatore che possa migliorare. Si può fare qualche ritocco. Poi per prendere un giocatore all'altezza ci vogliono almeno 20-30 milioni. Allora, c'è questo budget, non c'è? Si può prendere un giocatore per allungare la rosa però non credo che cambierà la fisionomia della squadra",