Damiani su Mainoo: "Se arrivasse, bisognerebbe fare i complimenti al Napoli"

L'agente Oscar Damiani ha rilasciato una intervista a 1 Station Radio soffermandosi a parlare anche della sfida fra Napoli e Juventus, sue ex squadre: "Chi sta meglio? Ora direi il Napoli anche se la Juve ha un grande allenatore e una società forte. È una partita che sfugge a ogni pronostico: nel passato è successo di tutto, anche un 5-1, quindi è difficile sbilanciarsi. È ancora presto perché sia decisiva per il campionato, però certamente comincia a essere molto importante".

Sulle assenze di Romelu Lukaku da un lato e di Dusan Vlahovic dall'altro, il procuratore spiega: "Quale pesa di più? Penso siano assenze dello stesso livello: due grandi attaccanti, due finalizzatori, goleador fisici. Quando sta bene, per me Lukaku è uno dei migliori attaccanti al mondo, ma anche Vlahovic è molto bravo e fa giocare bene la squadra. Due assenze importanti che si controbilanciano".

Elogi poi per il portiere del Napoli, Vanja Milinkovic-Savic: "È veramente straordinario: lancia il pallone a 60 metri, inizia l’azione, ha una grande fisicità. Fra i pali e nelle uscite è uno dei migliori portieri al mondo. Fa parate straordinarie, è molto forte. Magari è meno considerato di altri, ma secondo me può dare tantissimo al Napoli".

Sul possibile arrivo di Mainoo in azzurro: "Bisognerà fare i complimenti alla società. Lo conosco poco, so che è un ragazzo forte e penso che farebbe molto bene. Magari avrebbe bisogno di un po’ di tempo per inserirsi, ma i dirigenti del Napoli sono più bravi di me a valutare queste cose".