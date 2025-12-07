Oscar Damani: "Tra Conte e Spalletti? Rischiano di più le squadre. Gara importante"

Oscar Damiani, intervenuto ai microfoni di Radio TuttoNapoli, ha parlato dei temi in casa azzurra partendo dall'attaccante della Juve, e avversario della squadra di Conte, Jonathan David: "I ragazzi che giocano nel campionato francese o comunque negli altri campionati faticano sempre ad inserirsi un po' da noi che è un calcio più tattico, dove ci sono pochi spazi. Secondo me il ragazzo ha delle qualità importanti, sia fisiche che tecniche. Io penso che bisogna aspettarlo, avere un attimo di pazienza, perché comunque è un ragazzo che ha delle qualità importanti. Più spazio dopo l'infortunio di Vlahovic? Questo bisogna chiedere all'allenatore. Però il senso è che comunque più spazio ovviamente ci sarà, non so se dall'inizio a partita in corso, però è un'occasione che lui deve prendere per dimostrare le sue qualità.

Chi rischia di più tra Conte e Spalletti? Né uno né l'altro, voglio dire. Rischia la squadra. È una partita importante, non decisiva, potrebbe già però dare un senso alla stagione. Due grandi allenatori, due allenatori tra i più bravi in Europa, quindi mi aspetto una bella partita, mi auguro che ci siano tanti gol e da ex da una parte e dall'altra, salomonicamente, vinca il migliore.

Mercato di gennaio? Difficile a gennaio trovare un giocatore che possa migliorare. Si può fare qualche ritocco. Poi per prendere un giocatore all'altezza ci vogliono almeno 20-30 milioni. Allora, c'è questo budget, non c'è? Si può prendere un giocatore per allungare la rosa però non credo che cambierà la fisionomia della squadra".