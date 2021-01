1 gennaio 1964, la Juventus batte l'Atletico Madrid in Coppa delle Fiere

Il primo gennaio 1964 nel ritorno degli ottavi della Coppa delle Fiere la Juventus batte in Spagna l'Atletico Madrid per due a uno. Le reti per i bianconeri furono segnate da Dell'Omodarme e da Menichelli, mentre per i Colchoneros il gol fu di Beitia. All'andata la Juventus aveva vinto uno a zero in casa, così superò il turno. La squadra era all'epoca allenata da Eraldo Monzeglio e tra i giocatori più rappresentativi vanno menzionati il portiere Anzolin, Dino Da Costa, Del Sol e Nenè. Si giocò al Santiago Bernabeu, di fronte a 50mila spettatori. Nei quarti i bianconeri sarebbero stati estromessi dalla Real Saragozza, poi vincitrice della Coppa.