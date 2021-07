15 luglio 2018, Cristiano Ronaldo sbarca a Torino da giocatore della Juventus

Il 15 luglio 2018, mentre a Mosca è in corso la finale di Coppa del Mondo tra Francia e Croazia a Torino atterra Cristiano Ronaldo, nuovo clamoroso acquisto della Juventus. Il portoghese aveva deciso di anticipare di un giorno il suo arrivo approfittando del grande evento sportivo in contemporanea che distoglieva così l'attenzione su di lui. Il suo aereo privato da Madrid arrivò a Caselle alle 17.25. Assieme a lui la mamma Dolores e la fidanzata Georgina. Iniziava così la sua avventura in Italia e alla Juventus dopo una clamorosa trattativa.