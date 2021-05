22 maggio 1996, la Juventus vince la Champions battendo l'Ajax ai rigori

vedi letture

Il 22 maggio 1996 la Juventus vince la Champions League superando in finale l'Ajax, all'Olimpico di Roma. La squadra di Marcello Lippi, che l'anno prima era tornata a vincere un campionato dopo un digiuno di nove anni, fin dall'inizio della stagione si era posta come obiettivo quello di vincere il trofeo più importante d'Europa. Dopo una brillante fase a gironi, i bianconeri hanno eliminato nei quarti di finale il Real Madrid e in semifinale il Nantes. L'atto finale li ha visti di fronte ai campioni in carica dell'Ajax, che dodici mesi prima avevano battuto in finale il Milan. La partita terminò 1-1 con il vantaggio juventino firmato da Fabrizio Ravanelli e pari di Jari Litmanen. La situazione non si sbloccò fino al 90' e non bastarono nemmeno i tempi supplementari. Ai calci di rigore Davids e Silooy fallirono le conclusioni degli olandesi mentre la Juve fu implacabile: segnarono Ferrara, Pessotto, Padovano. Jugovic realizzò il rigore decisivo, quello che portò la Vecchia Signora sul tetto d'Europa.