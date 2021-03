25 marzo 1928, la prima radiocronaca in Italia per il match della Nazionale contro l'Ungheria

Il 25 marzo 1928 si giocò la partita di inaugurazione dello stadio del Partito Fascista di Roma (l'attuale Flaminio). E fu il giorno della prima radiocronaca della di una partita di calcio in Italia. La gara era un'amichevole tra l'Italia e l'Ungheria. Per la prima volta il calcio entrava dunque nelle case degli italiani. L'Eiar, Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche, esisteva da pochi mesi. E il primo a raccontare le partite è stato Giuseppe Sabelli Fioretti, cronista della Gazzetta dello Sport. L'incontro finì con la vittoria degli azzurri per 4-3 e fu il primo successo degli azzurri contro i magiari. Trentaduemila gli spettatori e decine di migliaia gli appassionati collegati alla radio.