6 luglio 2000, Giovanni Trapattoni diventa commissario tecnico della Nazionale

vedi letture

Il 6 luglio 2000 Giovanni Trapattoni viene ufficializzato come nuovo ct della Nazionale italiana. "Sono emozionato come se 20 anni di carriera non fossero mai esistiti", disse prendendo la parola durante la presentazione. Il Trap era stato chiamato alla guida degli azzurri al posto di Dino Zoff che dopo la finale persa agli Europei contro la Francia aveva dato le dimissioni. Reduce dall' esperienza alla Fiorentina, il tecnico di Cusano Milanino mostrava di avere le idee chiare. "Riparto dalla squadra di Zoff e dalla finale europea", aggiunse il neo ct che si apprestava a preparare il mondiale del 2002 in Corea e Giappone. Una competizione, quella, che vide l'eliminazione degli azzurri negli ottavi contro la Corea del Sud non senza le polemiche per l'arbitraggio a dir poco scadente di Moreno. Trapattoni rimase sulla panchina dell'Italia per quattro anni: agli Europei del 2004 la squadra deluse profondamente e non superò il girone finendo a pari punti con Svezia e Danimarca.