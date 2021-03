Adani: "La Juventus vuole vincere in Europa. A Pirlo verrà data seconda opportunità"

Il commento tecnico di SKY, Daniele Adani, ha parlato ai microfoni di Bobo TV per la situazione in casa Juventus. “Si è staccata due anni fa da un modo di pensare che è quello di vincere in Italia, cioè riconfermarmi, anche a costo di non crescere. La Juventus gioca per vincere, il presidente Agnelli ha cercato ed è tutt’ora dentro un percorso più europeo, anche dentro i fallimenti. Non pensavano di uscire contro il Lione. Non è che si può vincere 30 anni di fila, già 9 è la storia in Europa, allora accade che in questa rottura hanno provato. Il primo colpo (con Sarri, ndr) gli è andato male. Questa opportunità, che non è stata data a Sarri, potrebbe essere data a Pirlo. E gli verrà data".