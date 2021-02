Adani sul Parma: "Perché è stato mandato via D'Aversa? Progetto incoerente"

Daniele Adani, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di questa sera tra Hellas Verona e Parma, soffermandosi sugli errori del club ducale: "Il Parma è una squadra forte, ci sono tanti calciatori forti. Ha fatto 49 punti l'anno scorso e 41 due anni fa. Perché è stato mandato via D'Aversa? E perché poi è stato mandato via Liverani? Quando prendi una decisione per vedere un altro modo di fare calcio, e poi dopo dieci giorni dall'esonero di Liverani prendi dieci calciatori nuovi, c'è qualcosa che non torna. Qui c'è un motivo incoerente e ripetuto. Nel momento in cui vengono fatti così tanti acquisti a così pochi giorni dall'addio dell'allenatore scelto in estate".