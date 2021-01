Allenamento tattico per la Sampdoria a Bogliasco. Ekdal ha svolto lavoro specifico

A Bogliasco la Sampdoria continua la preparazione alla trasferta di Parma. Due gruppi in base ai ruoli ma stesso tipo di programma per i calciatori a disposizione di Claudio Ranieri: sviluppo della forza in palestra e trasformazione sul campo 2 del “Mugnaini” con esercitazione tattica e partitella a tema. Specifico per Albin Ekdal; programmi individuali di recupero sul campo, già nella fase aerobica-tecnica, per Alex Ferrari e Manolo Gabbiadini. Domani - conclude la nota ufficiale del club - ancora mattutino.